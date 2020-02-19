Начал кричать - уже проиграл. Сагинтаев о митингах

Житель спросил: "Вы за демократию или против? И что вы можете предложить нашему мегаполису?"

Во время отчетной встречи с населением общественный деятель и блогер Марат Сайбеков поинтересовался у Сагинтаева мнением, есть ли демократии в городе, передает zakon.kz.

Житель спросил: "Вы за демократию или против? И что вы можете предложить нашему мегаполису?"

Вы все, наверное, согласитесь, что наш город сам по себе по духу демократичный. Все, что происходит в нашем городе, ни в одном городе не увидите в Казахстане. По всем направлениям граждане нашего города очень активные. Их мнения всегда слышны не только в Алматы. Поэтому невозможно не быть за демократию. Другой вопрос: какая демократия? Это же не вседозволенность. Демократия - это когда порядок, когда соблюдаются законы и так далее. И в рамках этого мы с вами будем двигаться, - поделился мнением аким мегаполиса.

Также он вскользь затронул тему митингов и протестов.

В Китае есть мудрая пословица: "Начал кричать - уже проиграл". Поэтому диалоги в акиматах, управлениях и всех площадках дадут больше результата, чем мы будем на улице выходить, маршировать, митинговать и нарушать законы, - считает Бакытжан Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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