Армения введет единый паспорт для автомобилей в рамках ЕАЭС

Ратификацию протокола о присоединении Армении к соглашению добрил Мажилис.

Армения присоединится к процедуре введения единых форм паспорта для машин на территории ЕАЭС, передает zakon.kz.

Ратификацию протокола о присоединении Армении к соглашению о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины одобрил Мажилис.

В заключении к законопроекту говорится, что Армения присоединяется к соглашению и берет на себя обязательства по введению системы электронных паспортов, пишет "Казахстанская правда".

Соглашение способствует созданию условий для применения единых форм паспорта, в том числе электронных, выдаваемых на произведенные и подлежащие регистрации на территориях государств ЕАЭС транспортные средства и другие виды техники, - говорится в документе.

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