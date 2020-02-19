Почти 700 км автодорог отремонтируют в Жамбылской области
Будет построено 18 км новых дорог.
Фото : zakon.kz19 февраля 2020, 13:00
Почти 700 км автодорог планируется отремонтировать в Жамбылской области, передает zakon.kz.
В 2020 году в Жамбылской области планируется отремонтировать 692 км автомобильных дорог. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким региона Бердибек Сапарбаев.
По его данным, средним ремонтом будет охвачено 668 км автодорог, реконструировано – 6,1 км, построено 18 км новых дорог.
В целях повышения качества пассажирских перевозок планируется приобрести 100 новых автобусов, ввести систему электронного билетирования.
В целом, по итогам года доля автодорог в области, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, должна достигнуть 90%.
Особое внимание также будет уделено вопросам повышения безопасности на дорогах и культуры пассажирских перевозок.
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