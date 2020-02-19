Более 1,38 трлн тенге поступило налогов в бюджет в 2019 году

План по доходам за 2019 год в госбюджет исполнен на 100,8%.

В Комитете государственных доходов на коллегии подвели итоги работы за 2019 год, рассмотрели ход реализации пилотных проектов и обсудили задачи на 2020 год, передает zakon.kz.

Так, отмечалось, что в 2020 году предстоит оперативная реализация ряда масштабных задач, обозначенных главой государства и руководством министерства. В числе приоритетных задач – качественное исполнение плана по доходам.

Как сообщил глава ведомства Марат Султангазиев, на 2020 год план по налоговым поступлениям государственного бюджета доведен с ростом к 2019 г. на 12%, а по республиканскому бюджету на 16,5% или больше на 1,1 трлн тенге.

По его словам, план по доходам за 2019 год в госбюджет исполнен на 100,8% (при плане 9 225,2 млрд тенге поступило 9 296,1млрд тенге с перевыполнением на 70,8 млрд тенге). Темп роста к 2018г. составил 117,4% или больше на 1 381,8 млрд тенге, в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 6 891,2 млрд тенге поступило 6 915,1 млрд. тенге с перевыполнением на 23,9 млрд. тенге), с ростом к 2018г. на 20,9% или на 1 195,0 млрд тенге.

- местный бюджет исполнен на 102% (при плане 2 334,1 млрд тенге поступило 2 381,0 млрд тенге, с перевыполнением на 46,9 млрд тенге), с ростом к 2018г. на 8,5% или на 186 млрд тенге.

Вместе с тем за прошлый год уменьшилась переплата на 7%, недоимка на 12%, количество проверок на 28%, разница статистики с Китаем на 5% пункта.

Как отметила глва КГД, все индикаторы за 2019 год по стратегическим и операционным планам были достигнуты.

В то же время распространение эпидемии коронавируса в КНР, снижение цен на экспортные позиции и другие факторы повлекли снижение предпринимательской и внешнеэкономической активности с января 2020 года.

К примеру, с начала года снижены цены на основные экспортные позиции, снижены обороты по данным ЭСФ на 32% и реализация по онлайн-ККМ на 20%.

Еще одним приоритетным направлением является модернизация фискальной политики.

По рекомендациям МВФ был выработан ряд предложений по противодействию дроблению бизнеса, раскрытию банковской тайны, снижению порогов НДС, пересмотру фискальной нагрузки недропользователей и неэффективных льгот (по медицинским услугам, СХТП, СЭЗам и др.).

Т

акже внимание уделено налоговому администрированию. Результаты работы КГД отражаются в рейтинге Doing Business.

Налоговая нагрузка на бизнес снижена на 1% до 28,4% (2018 г. - 29,4%).

В этом году планируется проведение диагностики налоговой и таможенной системы.

Что касается таможенного администрирования, то выявляются факты недостоверного декларирования и занижения стоимости.

Для обеспечения полноты уплаты НДС из стран ЕАЭС запущен пилотный проект с использованием навигационных пломб. За время пилота с октября 2019 г. по февраль 2020 г. установлено 834 пломбы.

Выявлено 8 фактов отклонения грузовых авто от заявленного маршрута в РФ, когда товары фактически ввозились на рынки Казахстана, 24 факта отказа от дальнейшего перемещения после установки навигационных пломб.

По информационным системам и пилотным проектам обработано более 25 млн сведений и актуализировано свыше 3,6 млн сведений.

Запущен сервис предстоящих платежей по имущественному, земельному налогу и налогу на транспортные средства с одновременной их оплатой.

В результате интеграции с АО "Каспи Банк" в сентябре 2019 года платежи по налогам на землю и имуществу увеличились в 2,5 раза (на 1,1 млн.), по транспортным средствам в 3,4 раза (на 435 тыс.) и составили 28,5 млрд тенге.

Продолжается внедрение системы прослеживаемости товаров (ИС "Астана-1", "Е-окно", "ЭСФ", модуль "НДС-Blokchain", "Маркировка товаров" и "Онлайн-ККМ").

Комитет также провел ряд пилотных проектов таких как "Гражданский контроль", "Визуальное обследование", "Централизация налогового контроля на уровне ДГД", "Портрет-налогоплательщика", "Taxfree".

Кроме того, за год было оказано 22,4 млн услуг, из которых 91,4% в электронном виде. Внедрен сервис упрощенной уплаты платежей "Налоговый кошелек", который производит автоматическую разноску по КБК.

Действует "Контакт-центр", которым обработано более 150 тыс. обращений, прорабатывается автоматизация и оптимизация процессов консультирования.

За год всего в территориальные органы поступило 166 тыс. обращений. Их число выросло на 20%.

Значительный рост обращений отмечается в ДГД по г.Алматы – в 2,2 раза, Актюбинской области на 68%, по Алматинской области на 38%.

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