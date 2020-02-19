Ветеран зачитал бата на отчетной встрече Сагинтаева с алматинцами

Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.

На встрече акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями мегаполиса ветеран зачитал бата, передает zakon.kz.

Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.

Несмотря на то, что этим встреча завершилась, Сагинтаев остался на своем месте и продолжил прием алматинцев по личным вопросам. Также на территории Халык Арены личный прием граждан проводят заместители акима города.

О чем еще говорил Сагинтаев с алматинцами, читайте здесь.

Альберт Ахметов

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