Ветеран зачитал бата на отчетной встрече Сагинтаева с алматинцами
Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.
Фото : zakon.kz19 февраля 2020, 13:43
На встрече акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями мегаполиса ветеран зачитал бата, передает zakon.kz.
Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.
Несмотря на то, что этим встреча завершилась, Сагинтаев остался на своем месте и продолжил прием алматинцев по личным вопросам. Также на территории Халык Арены личный прием граждан проводят заместители акима города.
О чем еще говорил Сагинтаев с алматинцами, читайте здесь.
Альберт Ахметов
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