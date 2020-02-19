Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ветеран зачитал бата на отчетной встрече Сагинтаева с алматинцами

Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.

Фото : zakon.kz19 февраля 2020, 13:43

На встрече акима Алматы Бакытжана Сагинтаева с жителями мегаполиса ветеран зачитал бата, передает zakon.kz.

Пожилой алматинец, ветеран пожелал градоначальнику, жителям города благополучия, роста благосостояния, мира.

Несмотря на то, что этим встреча завершилась, Сагинтаев остался на своем месте и продолжил прием алматинцев по личным вопросам. Также на территории Халык Арены личный прием граждан проводят заместители акима города.

О чем еще говорил Сагинтаев с алматинцами, читайте здесь.

Альберт Ахметов


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты