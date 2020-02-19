Более двух тысяч студентов остались без места в общежитии

К примеру, в Северо-Казахстанской области не было введено ни одного места в общежитиях.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Джамиля Нурманбетова в своем запросе на имя заместителя премьер-министра подняла проблемы с нехваткой студенческих общежитий в стране, передает корреспондент zakon.kz.

Как известно, во всех регионах страны проблема потребности в студенческих общежитиях всегда была и остается актуальной. Для решения данной проблемы в рамках Третьей социальной инициативы Елбасы было поручено до конца 2022 года ввести в эксплуатацию новые студенческие общежития на 75 тысяч мест путем их строительства на принципах ГЧП. Поэтапно первые 5 тысяч мест должны были быть ведены в эксплуатацию в 2019 году, а оставшиеся 15 тысяч мест - в 2020, 25 тысяч - в 2021 и 30 тысяч - в 2022 году, - сообщила Нурманбетова.

Она добавила, что реализация данного поручения предполагает со стороны государства размещение государственного заказа после ввода общежития в эксплуатацию застройщиком в лице вуза, колледжа или частного инвестора, которые первоначально его вводит за счет собственных средств.

Всего по итогам 2019 года из 5 тысяч запланированных мест, введено в эксплуатацию 2 810 мест на общую сумму 196 млн 397 тысяч тенге, что составило 57% от общего плана. Из них 1 209 мест введено путем строительства новых объектов и 1 601 - путем реконструкции имеющихся зданий. При этом согласно задачам поручения Елбасы ввод мест в общежитиях должен был осуществляться путем строительства новых общежитий, на что в свое время были произведены соответствующие финансовые расчеты. Поэтому вопрос полного исполнения поручения Елбасы в 2019 году остается открытым, так как оно фактически исполнено лишь на 25%, - пояснила депутат.

По ее словам, данный результат можно было уже предвидеть в октябре прошлого года, когда при уточнении бюджета основная часть расходов на тот год, а это порядка 77%, была возвращена в бюджет по причине их неосвоения, и на 1 октября 2019 года было введено лишь 1 957 мест.

Имеющиеся данные указывают на то, что первый этап реализации поручения Елбасы является не выполненным, так как на конец 2019 года фактически 2 190 нуждающихся студентов остались без мест в общежитиях. А это лишь незначительная часть или 3% от всех студентов, которые ждут сегодня свои места в общежитиях - потребность по республике - 90 484 койко-мест в 69 вузах и 105 колледжах. Также необходимо отметить, что ежегодно по проекту «Серпін» получают гранты в среднем свыше 3,5 тысяч человек, которые в первую очередь нуждаются в общежитиях. Особенно это касается северных приграничных областей страны: Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области - так как целью этого проекта является решение демографического и экономического дисбаланса между южными и северными регионами, - отметила парламентарий.

При этом, как она указала, к примеру, в Северо-Казахстанской области не было введено ни одного места, при имеющейся в регионе потребности в 3 тысячи мест. Аналогичная ситуация и в Костанайской области, которая испытывает потребность в 2,5 тысяч мест.

В связи с этими Нурманбетова озвучила ряд предложений, которые, на ее взгляд, позволят решить проблемы.

В частности, следует:

1. Активизировать работу по привлечению частных инвесторов для строительства новых общежитий при государственных вузах и колледжах, в особенности в северных регионах страны.

2. Обеспечить координацию всех заинтересованных органов и структур по вопросам ввода мест в общежитиях путем строительства объектов.

3. Предотвратить практику затягивания процедур заключения договоров и соглашений с застройщиками.

4. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию поручения Елбасы в рамках Третьей социальной инициативы, в части строительства новых студенческих общежитий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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