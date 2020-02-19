Перевернувшейся в Уральске машиной управлял полицейский
Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, в его Toyota Camry врезалась не уступившая дорогу Kia.
Фото : saratov24.tv19 февраля 2020, 13:57
Перевернувшейся в Уральске Toyota управлял сотрудник батальона патрульной полиции, сообщает zakon.kz сл ссылкой на "Мой ГОРОД".
Утром 19 февраля на пр. Абулхаир хана, в районе остановки С. Тюленина, столкнулись автомобили Toyota Camry и Kia, от удара Toyota перевернулась на крышу. Женщину и ребенка, которые находились в Kia, забрала карета скорой помощи.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за рулем Toyota Camry, которая столкнулась с Kia, находился полицейский.
Водитель Kia, двигаясь по ул.Гастело, на пересечении с пр.Абулхаир хана, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной с автомашиной Toyota Camry, - пояснили в пресс-службе полиции.
Обе машины водворены на спецстоянку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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