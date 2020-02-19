Перевернувшейся в Уральске машиной управлял полицейский

Как сообщили в пресс-службе ДП ЗКО, в его Toyota Camry врезалась не уступившая дорогу Kia.

Перевернувшейся в Уральске Toyota управлял сотрудник батальона патрульной полиции, сообщает zakon.kz сл ссылкой на "Мой ГОРОД".

Утром 19 февраля на пр. Абулхаир хана, в районе остановки С. Тюленина, столкнулись автомобили Toyota Camry и Kia, от удара Toyota перевернулась на крышу. Женщину и ребенка, которые находились в Kia, забрала карета скорой помощи.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что за рулем Toyota Camry, которая столкнулась с Kia, находился полицейский.

Водитель Kia, двигаясь по ул.Гастело, на пересечении с пр.Абулхаир хана, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной с автомашиной Toyota Camry, - пояснили в пресс-службе полиции.

Обе машины водворены на спецстоянку. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!