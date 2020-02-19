Сапарбаев: Необходимо обеспечить регион собственным продовольствием

Посевные площади Жамбылской области составят свыше 700 тысячи гектаров.

С учетом специфики региона, где в сельской местности проживают более 60 процентов населения, развитие аграрного сектора приобретает особое значение, подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев на отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

Помимо планируемых инвестиций, для нужд отрасли выделяются субсидии в размере 21 миллиарда тенге. Среди главных задач текущего года – расширение посевных площадей до 705 тысячи гектаров, на восемь тысяч гектаров – поливных земель.

Необходимо диверсифицировать посевные площади в пользу рентабельных культур, масличных и бобовых, уделить внимание развитию свекловодства для максимальной загрузки местных сахарных заводов, - расставил приоритеты глава региона.

В качестве основных направлений аким области также отметил возвращение в сельскохозяйственный оборот 70 тысяч гектаров неиспользуемых земель, приведение в порядок с помощью механизированных отрядов ирригационных сетей и каналов, пяти водохранилищ, внедрение на пяти тысячах гектарах влагосберегающих технологий.

Как отметил Бердибек Сапарбаев, конечная цель – снижение импорта и обеспечение области собственным продовольствием.

Этой же цели служит реализуемый в Жамбылской области пилотный проект по повышению доходов сельчан, который важен не только для жамбылского региона, но и всей республики. Первые шаги уже сделаны, кредиты получили 7886 дворов, приобретено 194 единицы сельхозтехники.

Работы необходимо продолжить, чтобы по итогам 2020 года достичь следующих результатов: средний доход сельчан в 11 сельских округах увеличить с 41,6 тысячи тенге до 104 тысяч тенге, а 2,2 тысячи крестьян перевести из категории самозанятых в категорию индивидуальных предпринимателей.

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