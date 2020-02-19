Советника акима Павлодарской области хотят уволить

Перед членами совета по этике стоял выбор, как наказать советника акима: понизить в должности, вынести предупреждение о неполном служебном соответствии или уволить.

В Павлодарской области состоялся совет по этике, на котором состоялось голосование по увольнению советника акима Павлодарской области Аманоллы Козыбаева, передает zakon.kz.

По сообщению сайта pavon.kz, дисциплинарная комиссия совета по этике выслушала фигуранта дела по отмене тендера на приобретение медоборудования за 1,8 млрд тенге. Замруководителя управления здравоохранения Ерлан Ержанов частично признал, что отменил указанный тендер без оснований, действуя по требованию советника акима Павлодарской области Аманоллы Козыбаева.

На совете по этике отметили, что Козыбаев избежал уголовной ответственности только благодаря мерам антикоррупционной службы, которая не допустила доведения процедуры до логического конца.

Советник явно нарушил этику государственного служащего, вмешавшись в дела, в которых был некомпетентен в силу занимаемой должности. Перед членами совета по этике стоял выбор, как наказать советника акима: понизить в должности, вынести предупреждение о неполном служебном соответствии или уволить. В итоге все проголосовали за увольнение.

Выслушав решение совета, Аманолла Козыбаев покинул зал заседания. Он имеет стаж работы на госслужбе больше 10 лет, ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался, служебная характеристика положительная.

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