Как коронавирус повлиял на доходы Apple
Накануне был зафиксирован спад стоимости акций компании.
Фото : ferra.ru19 февраля 2020, 14:15
Цена акций крупнейшей американской компании Apple на момент закрытия торгов 18 февраля упала на 2%, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.
18 февраля цена акций Apple упала на 5,95 долларов. Еще в пятницу акции Apple продавались по 324,95 долларов за штуку, тогда как во вторник их стоимость была зафиксирована на отметке 315,34 долларов.
Ранее представители Apple опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что не смогут добиться запланированного показателя прибыли.
Компания связывает финансовые потери с ограничением поставок фирменных смартфонов по всему миру, а также потерей востребованности устройств на китайском рынке, что в первую очередь связано с коронавирусом.
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