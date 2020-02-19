Как коронавирус повлиял на доходы Apple

Накануне был зафиксирован спад стоимости акций компании.

Цена акций крупнейшей американской компании Apple на момент закрытия торгов 18 февраля упала на 2%, передает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

18 февраля цена акций Apple упала на 5,95 долларов. Еще в пятницу акции Apple продавались по 324,95 долларов за штуку, тогда как во вторник их стоимость была зафиксирована на отметке 315,34 долларов.

Ранее представители Apple опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что не смогут добиться запланированного показателя прибыли.

Компания связывает финансовые потери с ограничением поставок фирменных смартфонов по всему миру, а также потерей востребованности устройств на китайском рынке, что в первую очередь связано с коронавирусом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!