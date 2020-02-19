В Жамбылской области реализуют 18 инвестпроектов на 114 млрд тенге

Эффективная инвестиционная политика позволит решить главную задачу – обеспечить 5-процентный рост промышленности.

В 2020 году в Жамбылской области планируется реализовать 18 инвестпроектов общей стоимостью 114 млрд тенге. Как отметил на отчетной встрече с населением аким области Бердибек Сапарбаев, эффективная инвестиционная политика позволит решить главную задачу – обеспечить по итогам 2020 года 5-процентный рост промышленности, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, самые крупные проекты реализуются компаниями "Еврохим Удобрения", "Казфосфат", "Qazaq soda", "KORSEM" и "Talas Investment Company".

До 2025 года в регионе планируется реализовать 66 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,7 триллиона тенге с созданием 11,4 тысячи рабочих мест, - отметил аким области.

На повестке дня местной власти также стоит задача развития специальной экономической зоны "Химпарк "Тараз", для решения которой будут привлечены инвестиции в размере 648,3 миллиарда тенге на реализацию семи проектов, что в итоге позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

В целях развития обрабатывающей промышленности модернизируют 12 предприятий, еще в четырех внедрят современные инновационные технологии.

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