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Токаев поговорил с Абаевым об "открытом правительстве"

А также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики.

Фото : akorda.kz19 февраля 2020, 15:04

Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева, передает zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики.

Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание эффективному проведению Года волонтера, созданию действенных институтов поддержки добровольцев.

Глава государства отметил большую значимость вовлечения гражданского общества в реализацию концепции "слышащего государства" и развитие инструментов "открытого правительства".

Также Президентом была поставлена задача в среднесрочной перспективе обеспечить принятие конкретных мер, направленных на поддержку казахстанских масс-медиа.


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