Качество дорог вызывает много нареканий - Касымбек

В прошлом году в регионе привели в порядок 1300 км дорожного полотна на трассах республиканского, областного и местного значения.

В 2020 году по дороге Караганда - Балхаш планируют дать проезд по 4 полосам. Продолжат реконструкцию дороги Балхаш - Бурылбайтал. Она также будет четырехполосная, передает zakon.kz.

О планах дорожных работ в Карагандинской области рассказал Женис Касымбек на отчетной встрече с населением.

В прошлом году в регионе привели в порядок 1300 км дорожного полотна на трассах республиканского, областного и местного значения. В этом году объемы увеличили.

В этом году будет отремонтировано 1500 км автодорог. В прошлом году полностью был дан проезд по автобанам Темиртау - Караганда, Северного и Восточного обходов г. Караганды. До июля 2020 года эти две дороги будут полностью благоустроены: обеспечены освещением, ограждением, разметкой и знаками. Для нас важным является строительство автодороги Жезказган - Кызылорда протяженностью 720 км. Качество этой трассы вызывает много нареканий с вашей стороны, - сказал Женис Касымбек. - В мае ПСД будет завершена. В рамках новой пятилетки программы "Нұрлы жол" планируется приступить к строительству дороги уже в этом году с завершением к 2025 году.

Кроме того, будет начато проектирование дороги Караганда - Жезказган с началом строительства в 2021 году. Также планируется реконструкция республиканских дорог Караганда - Павлодар и Караганда - Каркаралинск.

Помимо улучшения дорожной инфраструктуры, реализация программы "Нұрлы жол" обеспечивает занятость, подчеркнул Женис Касымбек. На всех проектах будет задействовано более трех тысяч местных жителей.

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