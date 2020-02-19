51 тысяча жителей Алматинской области стоит в очереди на жилье

В этом году средства на строительство жилья и инженерной инфраструктуры увеличены в 1,6 раза.

Основной упор в Алматинской области делают на строительство домов. Так в прошлом году введено 894 тысяч кв. метров жилья, то в дальнейшем ежегодно будет вводиться не менее одного млн кв. метров жилья. Об этом сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов на итоговой отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

К слову, благодаря программам "Нурлы Жер", "7-20-25" и "Бакытты отбасы", крышу над головой обрели около 2500 семей больше половины которых являются многодетными.

Не остаются в стороне и меценаты области. Они посчитали своим долгом участвовать в помощи нуждающимся семьям и в прошлом году предоставили 170 квартир. На прошлой неделе меценаты вручили сертификаты на приобретение еще 30 квартир в г.Капшагае.

Однако очередность не снижается и сегодня в очереди состоит 50,7 тыс. человек, из них 20 тысяч – социально-уязвимые и 5527 – многодетные семьи. По этой причине, в этом году средства на строительство жилья и инженерной инфраструктуры увеличены в 1,6 раза и составили 32,6 млрд. тенге (+ 14,3 млрд. тг). Всего планируется ввести 939 тыс. кв. м. жилья, из них по программе "Нұрлы жер" - 147,7 тыс. кв. м.

Мы ставим задачу по всем направлениям обеспечить жильем 3600 семей, в том числе 2400 социально-уязвимых и многодетных. Кроме того, частными застройщиками в Карасайском, Илийском, Талгарском районах и г.Капшагай будет построено семь жилых комплексов на 1300 квартир, - отметил глава региона.

К слову, и в областном центре городе Талдыкоргане продолжится строительный бум, население города растет, уже достигло 180 тыс.человек.

Так, в 8-ом микрорайоне начнется строительство 24-х многоэтажных домов на 782 квартиры, из них семь будут сданы в этом году. В связи с этим, встает вопрос о необходимости срочно начать строительство школы на 1200 мест.

За счет инвесторов начнется строительство 22-х домов в Восточном микрорайоне на 726 квартир. В коттеджном городке построили 155 домов и предоставили их в первую очередь многодетным семьям. В этом году сдадим 403 коттеджа.Здесь живут многодетные семьи, детей много, поэтому мы будем строить школу на 900 мест и детский сад на 280 мест, - дополнил Амандык Габбасович.

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