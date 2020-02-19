Авторский конкурс одного учителя объединяет педагогов Казахстана

С 2015 по 2020 годы более 5000 учителей приняли участие в конкурсе.

Роль учителя в прогрессивном развитии общества, как и в жизни каждого отдельно взятого гражданина, очень важна. Общество и государство оказывают поддержку и помощь учителю в повышении его статуса, создании благоприятной среды для достижения ключевых принципов современного образования и процессов его цифровизации. Но также среди самих учителей есть те, кто каждый день своим трудом и преданностью профессии повышают статус педагога, передает zakon.kz.

В этой статье мы хотим рассказать об учителе с большим стажем преподавания, посвятившей свою жизнь тому, что делится знаниями и помогает педагогам через применение современных технологий и цифрового контента. Ее зовут Татьяна Сарсенова.

С целью помочь учителям повысить цифровую грамотность Татьяна принимала активное участие в разработке обучающих цифровых ресурсов, с помощью которых уроки можно проводить интереснее и эффективнее. Также участвовала в открытии специальных ресурсных центров по всей стране, где педагоги могут делиться опытом, а также инициировала разнообразные конкурсы для педагогов и учащихся. Особенным проектом в профессиональной жизни Татьяны хочет отметить авторский конкурс республиканского значения "Учитель-новатор".

Конкурс "Учитель-новатор"

Идея о сообществе прогрессивных учителей и возможности открытого вовлечения любого педагога в современные процессы нашла поддержку и единомышленника в лице руководителя инновационной образовательной организации Bilim Media Group Рауана Кенжеханұлы, который сразу же поддержал замечательную идею конкурса. Основной целью проведения конкурса являлась поддержка педагогических инноваций учителя-новатора.

Конкурс помог учителям со всего Казахстана открыто делиться опытом применения ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) в своей профессиональной жизни. Простота конкурса в том, что участники присылают свои работы (планы уроков, видеопрезентации) онлайн на сайт bilimland, демонстрируя в своих работах не только профессионализм и творческий потенциал, но и современные навыки ИКТ-компетентности.

Важно отметить, что Татьяна мечтала о доступности конкурса для любого учителя, поэтому участие в данном конкурсе бесплатно. Помимо денежного приза от 250 до 500 тысяч тенге есть возможность получить признание всего сообщества современных учителей с помощью открытой публикации на странице республиканской платформы для педагогов – bilimland.kz.

Конкурс проводится таким образом, что учителя делятся опытом в разных направлениях педагогической практики, поэтому есть четыре основные номинации конкурса – ИКТ на уроке, в воспитании, при подготовке к ЕНТ, в малокомплектной школе, и в 2020 году добавилась пятая – ИКТ в дошкольном обучении с bilimkids.kz.

С 2015 по 2020 годы более 5000 учителей приняли участие в конкурсе и их конкурсные работы являются примером для многих начинающих или консервативных педагогов.

В этом году конкурс "Учитель-новатор" запущен и работы первого тура принимаются до 29 февраля. Хочется пожелать всем конкурсантам удачи, а нам, организаторам, активных творческих участников и достойных победителей!

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе вы можете по ссылке.

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