Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки

Школьницу арестовали 15 февраля.

В Кисловодске 14-летнюю школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания, передает zakon.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Сообщается, что убийство произошло 13 февраля. Между бабушкой и школьницей возник конфликт из-за некачественной уборки. Когда 59-летняя женщина сделала своей внучке замечание, девочка разозлилась и взяла нож. Им она несколько раз ударила родственницу, а потом ушла к своей приятельнице. От полученных ранений женщина скончалась.

Ее тело нашли на следующий день, 14 февраля. В этот же день подростка задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Школьницу арестовали 15 февраля.

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