В Нур-Султане за ночь выпала полумесячная норма осадков

Уборкой снега и наледи на городских улицах заняты 1 100 дорожных рабочих.

Столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям информирует, что по данным РГП "Казгидромет", на территории города 19 февраля облачно, временами снег, метель и гололед. В связи с непогодой жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными, передает zakon.kz.

По информации официального сайта акимата, 19 февраля температура ночью 6-8, днем 0-2 мороза, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Закрыты автомобильные дороги из города по всем направлениям.

По данным РГП "Казгидромет", в ночь с 18 на 19 февраля выпала полумесячная норма осадков. 7 мм за ночь - когда месячная норма 15 мм. С начала февраля количество осадков уже составляет 33 мм. В столице объявлено штормовое предупреждение.

В настоящее время развернут оперативный штаб Департамента по чрезвычайным ситуациям. Открыта горячая линия – 24-51-71, 24-51-47, 24-52-12.

ДЧС рекомендует воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.

В ночь с 18 на 19 февраля в Нур-Султане на очистку территории города от снега и наледи задействовали 156 дорожных рабочих и 1 292 единицы спецтехники. Вывезено 32 072 кубометра снега за 2 673 рейса.

Сегодня, 19 февраля, уборкой снега и наледи на городских улицах заняты 1 100 дорожных рабочих, задействовано 1 407 единиц специальной техники.

С начала зимнего периода коммунальные службы города вывезли на полигоны 4 110 472 кубометра снега, что составило 325 497 рейсов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!