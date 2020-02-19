В Нур-Султане группу хулиганов сняли с поезда "Алматы-Костанай"

Прибывшим сотрудникам транспортной полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей,мужчины также оказали физическое сопротивление.

В Линейное управление полиции на станции Нур-Султан 18 февраля с заявлением обратилась проводница одного из вагонов пассажирского поезда сообщением "Алматы-Костанай" о том, что в пути следования поезда группа пассажиров из 9 человек распивала алкогольные напитки, громко разговаривали, мешая другим пассажирам, тем самым нарушали общественный порядок, передает zakon.kz.

На замечания проводницы реагировали агрессивно, в отношении нее выражались нецензурной бранью, оскорбляющей ее честь и достоинство. После этого испуганная женщина закрылась в служебном купе и вызвала начальника поезда и полицейских. Прибывшим сотрудникам транспортной полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей в данном пассажирском поезде, мужчины также оказали физическое сопротивление, - рассказали в транспортной полиции.

По прибытию поезда в столицу правонарушители были сняты с поезда и доставлены в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Нур-Султан, где на них были составлены соответствующие протоколы.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, задержанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РК (Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!