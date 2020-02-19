В карагандинских школах младшеклассников будут кормить бесплатно

Первые и вторые классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием уже с 1 сентября 2020 года.

В школах Карагандинской области с нового учебного года начнут кормить бесплатно учащихся младших классов. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на отчетной встрече с населением, передает zakon.kz.

При поддержке депутатов областного маслихата мы приняли решение поэтапно обеспечить бесплатным горячим питанием учеников с 1 по 4 класс, независимо от материального положения семьи. Первые и вторые классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием уже с 1 сентября этого года. В 2021 году - третьи классы, и в 2022 году - четвертые, - сказал аким области.

Кроме того, в своем отчете Женис Касымбек представил 3-летнюю программу по ремонту школ. В регионе не останется ни одной школы с трехсменным обучением и аварийных, заявил он. Планируется отремонтировать 542 здания учебных заведений и построить 11 новых. На эти цели затратят порядка 40 млрд тенге.

Для усиления безопасности во всех школах установят камеры видеонаблюдения, отметил аким области.

Женис Касымбек также рассказал, какие новые возможности самореализации появятся у городских и сельских детей. В области станет больше центров дополнительного образования. В этом году откроют Дворец детей и юношества в Караганде и Дворец школьников в Сатпаеве. Станции юных туристов и натуралистов планируют открыть в Актогайском, Улытауском и Каркаралинском районах. В Жанааркинском районе построят Дом школьников, в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах оборудуют детские технопарки.

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