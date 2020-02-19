Об опыте возврата денег из новой игры "Котел"

Можно "раскрутить цепочку" и выйти на организатора. Процесс сложный, но осуществимый.

Появились первые казахстанцы, пожелавшие вернуть деньги из новой игры "Котел", передает zakon.kz.

Трое жителей Костаная обратились в полицию с просьбой вернуть деньги, пишет "Костанайские новости".

На брифинге в областном Департаменте полиции оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП, старший лейтенант Олжас Магыпаров рассказал, что к ним обратились люди, пожелавшие выйти из этой игры.

"Это люди, которые пожелали выйти из игры и вернуть свои деньги, - рассказал Магыпаров, - С помощью приложения Kaspi.kz было обнаружено кому были переведены деньги, сотрудники полиции позвонили получателям. После звонка деньги сразу были переведены назад. Уголовных дел возбуждено не было".

Чтобы начать расследование по статье 217 УК РК, нужно написать заявление в полицию. Механизм для отслеживания организатора игры, по словам Магыпарова, у полиции есть - можно "раскрутить цепочку" и выйти на организатора. Процесс сложный, но осуществимый.

Информация об игре "Котел" или "Черная касса" начала распространяться по Казахстану в субботу, 16 февраля. Суть игры заключается в том, что каждый новый участник обязан внести в общий банк 14 300 тенге и привести с собой двух человек. По мере поступления новых участников игроку обещается постепенное перемещение в другие зоны, а по прохождении всех ступеней - вознаграждение в 114 тысяч тенге и возможность покинуть игру.

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