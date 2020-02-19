В Акмолинской области работает 74 волонтерских центров

С начала года волонтерами области проведено более 200 различных мероприятий.

Волонтеры Акмолинской области уже активно включились в реализацию проектов по различным направлениям. У каждого объединения, движения своя история добра, передает управление внутренней политики, передает zakon.kz.

Социально-молодежному проекту "КОМЕК BOX", который реализует молодежный ресурсный центр Атбасарского района, исполнился год. Этот проект разрабатывался для оказания помощи семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Идея принадлежит молодежи Атбасара, именно они изъявили желание помочь своим землякам. За год ребята смогли помочь порядка 20 атбасарским семьям.

В социальных сетях к нам часто обращаются с просьбами о помощи, конечно, всегда реагируем. Радует, что у нас получилась не разовая акция, а долгосрочный проект, работа которого зависит только от нас, неравнодушных людей, - отметил один из координаторов проекта Гульдана Байкенова.

В области много и других примеров добровольчества. С 2017 года реализуется проект "Ақ ниет – ізгілік шуағын төгейік" в Центре адаптации несовершеннолетних, где команда волонтеров воплощает детские мечты в реальность.

Благодаря проекту "Помощь на дому", оказание паллиативной помощи на дому в Кокшетау для лиц с ограниченными возможностями, а также тяжелобольным, стало доступным. Волонтеры ежедневно выезжают для оказания помощи, проводят физиопроцедуры на дому для тяжелобольных (массаж, ЛФК, дыхательная гимнастика), обеспечивая надлежащий санитарный уход и проводя необходимые медицинские манипуляции.

Этот год дан нам для укрепления всех усилий, создания определенных условий для поддержки волонтерской деятельности и, конечно, это стратегия на последующие годы, подчеркивает руководитель отдела областного МРЦ Данияр Даиров.

Акмолинская область является одним из координаторов направления "Үміт". С начала года волонтерами области проведено более 200 различных мероприятий, совершено более 1 000 выездов по всему региону, - отметил Данияр Даиров.

К слову, на начало 2020 года в Акмолинской области зарегистрировано 74 волонтерских центров, 12 общественных фондов и организаций, занимающихся волонтерством, в которых работает 2 301 человек.

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