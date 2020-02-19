Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

При операции в Идлибе Турция готова задействовать всю боевую мощь. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам турецкого лидера, Анкара может начать операцию в Идлибе в любой момент

Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю (боевую) мощь, - сказал турецкий лидер в ответ на вопрос журналиста, будут ли задействованы ВВС Турции при возможной операции в Идлибе.

Ранее президент Турции заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит контакты с Анкарой, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания.

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