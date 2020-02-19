Алматинке, сбившей насмерть пешехода, изменили наказание

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по уголовным делам отменила судебный акт и постановила новый обвинительный приговор.

В Алматинском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по ходатайству прокурора в отношении Зарины Сайфулиной, ранее осужденной по статье 345 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан к 3 годам лишения свободы условно. Суд также лишил ее права управлять транспортным средством на 3 года, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-служба Алматинского городского суда, не согласившись с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по уголовным делам отменила судебный акт и постановила новый обвинительный приговор.

Приговором судебной коллегии по уголовным Алматинского городского суда Сайфулина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека ) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 4 года. Осужденная взята под стражу в зале суда, - сообщили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября по улице Розыбакиева, напротив торгово-развлекательного центра MEGA Alma-Ata. Водитель-женщина 1992 года рождения не справилась с рулевым управлением, и ее машина вылетела на бордюр и сбила пешехода. В результате чего от полученных травм пешеход скончался на месте. После медицинского освидетельствования выяснилось, что у виновницы ДТП в крови содержался алкоголь.

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