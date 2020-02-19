Когда запустят единый номер для всех экстренных служб Алматы

После полноценного внедрения единого номера его будет курировать акимат.

Единый номер всех экстренных служб 112 до конца года заработает в Алматы. Об этом на заседании Общественного совета Алматы начальник Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы Андрей Квашнин, передает zakon.kz.

По его словам, внедрение единого номера, по которому нужно будет звонить при любой ситуации, увеличит скорость обработки данных о ЧП и направления пожарных, полицейских, врачей и спасателей на место инцидента в зависимости от его характера.

Уже конец 2020 года заложен как реализация первого этапа этой службы- единый номер 112, куда будут подведены все дежурные службы: 101, 102, 103, 109, 112, будет один единый номер и таким образом, как планируется, наши операторы 102 уйдут в эту службу и это будет единая дежурная диспетчерская служба. Она должна повысить уровень обслуживания жителей города в рамках оперативного реагирования на любые события, - сказал Андрей Квашнин.

Он добавил, что после полноценного внедрения единого номера всех экстренных служб 112 его будет курировать акимат города.

На данный момент в Алматы у каждой экстренной службы свой отдельный номер. 101- пожарная охрана, 102- полиция, 103- скорая помощь и 109- служба спасения.

Альберт Ахметов

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