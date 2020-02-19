Видео спуска лавин на Шымбулаке

Два взрыва произвели на участках лавиносборов 26В и 26Г, где имелась угроза схода лавины.

В Алматы на ГЛК "Шымбулак" 19 февраля спустили две лавины, передает zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков, на основании рекомендации "Казгидромета" Департамент, совместно с "Казселезащитой", РОСО и спасательными службами "Шымбулка" провел профилактический спуск снежной лавины на перевале Талгарский на горно-лыжном комплексе. Два взрыва произвели на участках лавиносборов 26В и 26Г, где имелась угроза схода лавины.

В результате было спущено 15 000 кубометров снежной массы. Сейчас обстановка на данных участках не представляет угрозы отдыхающим.

​Спуск лавин будет продолжаться: запланированы на 20 и 21 февраля. В связи с чем жителей и гостей города просят отнестись с понимаем к работам.

Как отметил Алибеков из-за сильных осадков прирост снежного покрова только на "Шымбулаке" составил 39 см. Чтобы обезопасить людей в горных районах выставлены блокпосты - в Большом алматинском ущелье, по дороге на Шымбулак, на БАО.

Но, как отметил спикер, снега в этом году меньше на 20% от нормы, глубина промерзания - 27 см. По прогнозу служб ЧС, снеготаяние в этом году в Алматы будет без особых осложнений.

В целом, по алматинскому региону насчитывается​ более 160 лавиноопасных участков. Из них для жителей и туристов города представляют потенциальную опасность 18 участков, расположенных в ущельях Улкен Алматы, Киши Алматы.

Постами РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита" осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. С 2020 года при поддержке акимата города, ДЧС приступил к разработке методики создания автоматизированной системы мониторинга за лавинной опасностью, которая в дальнейшем будет интегрирована​ ​ с внедренной системой цифрового мониторинга селевой опасности.

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