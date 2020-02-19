Массовый наезд на людей в Алматы: судья разъяснил приговор, вынесенный братьям

При вынесении приговора, суд учел смягчающие обстоятельства.

Обвиняемым в наезде на людей на проспекте Гагарина в Алматы накануне вынесли приговор. Жандоса Аликеева осудили на 4 года 8 месяцев, а его младшего брата Динмухамеда Аликеева на 11 лет 3 месяца. Судья Еркин Майшинов разъяснил приговор, передает zakon.kz.

Накануне, 18 февраля в отношении Жандоса и Динмухамеда Аликеевых, которых обвинили в наезде на людей на проспекте Гагарина, был вынесен приговор. Жандоса Аликеева признали виновным в хулиганстве с применением орудия. Младшего брата - Динмухамеда Аликеева признали виновным в покушении на убийство.

Аликеев Динмухамед, который ездил на Toyota Avensis черного цвета, сбил трех потерпевших. В отношении него статья "Покушение на убийство" осталась, исключен был пункт "в группе лиц", потому что этих троих потерпевших сбил он, Аликеев Жандос их не сбивал. По этой статье суд назначил ему наказание в виде 11 лет 3 месяцев. Почему такой срок? Потому что санкция статьи 99 часть 2 начинается от 15 до 20 лет лишения свободы. Есть правила назначения наказания при покушении. Это покушение по независящим от его воли обстоятельствам. Когда идет покушение, по правилам статьи 56, от максимального срока назначается три четвертых. Три четвертых составляет 15 лет. В связи с тем, что орган расследования не указал в обвинительном акте отягчающее обстоятельство и имеется смягчающее обстоятельство – они возместили вред – еще три четверти отсчитывается от 15 лет. Эти три четверти – 11 лет 3 месяца, - сказал судья Еркин Майшинов

Старший брат Жандос Аликеев был осужден на 4 года 8 месяцев, потому что его действия были переквалифицированы от "Покушения на убийство" на "Хулиганство с применением орудия".

Во-первых, он не сбил никого, от его действий вреда никому не было. Во-вторых, он был зачинщиком всего этого, участвовал в массовой драке. После драки побежал за машиной, сел в нее, и используя машину как орудие, начал совершать хулиганские действия: заезжал в дерущуюся толпу, делал опасные маневры, пугал, что задавит. Эти действия расцениваются как "Хулиганство с применением орудия". Машина была применена в качестве орудия. Часть 3 статьи 293 – тяжкое преступление, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Оно не подлежит прекращению за примирением. (Здесь - ред.) также нет отягчающих обстоятельств. В связи с этим, три четверти от 7 лет составляет 4 года 8 месяцев, - объяснил судья.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

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