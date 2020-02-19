В Алматы озвучили меры по борьбе с преступностью и насилием в школах

В 53 школах есть охранные структуры, в остальных 152 школах охрану несут сторожа и вахтеры, которые в экстренных ситуациях не способны предотвратить противоправные действия.

Как сделать алматинские школы безопаснее и не допустить повторения вопиющих случаев насилия над детьми и драк, обсудили на заседании Общественного совета Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили представители Управления образования Алматы, уже решается вопрос с теми школами, где школьные туалеты расположены на улицах. Еще одной мерой станет установка дополнительных камер видеонаблюдения.

Проект, который мы намерены реализовать в школах, предполагает установление к имеющимся 1858 камерам еще более 5 тыс. камер. Проект находится на стадии согласования с департаментом полиции, департаментом по ЧС, также мы выслушиваем предложения от компаний, оказывающим подобные услуги на рынке, - рассказал руководитель технического отдела Управления образования Алматы Кайрат Куншуаков.

По его словам, камеры в рамках проекта планируется устанавливать не только на входах-выходах в школу, но и в местах скопления учащихся, спортзалах. По его словам, будут перекрываться все слепые зоны, также будут обновлены пожарная и охранная сигнализация.

"До 2 марта текущего года по проекту работает рабочая группа, после чего будет откорректирована конкурсная документация и объявлен конкурс. Срок реализации проекта – пять лет, примерная стоимость 5 млрд тенге, но она будет корректироваться с учетом конкурсных предложений", - добавил Куншуаков.

В мегаполисе функционируют 205 школ, где обучается 261 010 учащихся. За школами закреплены школьные инспекторы в количестве 172 человек. В среднем в каждой школе установлено по 8 видеокамер. Где-то школы сами устанавливают, и где-то 16 камер, где-то 20, 30. Они фиксируют только вход и выход в здание. В ювенальной полиции считают, что 8 камер на одну школу- это мало.

Помимо камер, охрану порядка в школах ведут и люди.

В 53 школах есть охранные структуры, в остальных 152 школах охрану несут сторожа и вахтеры, которые в экстренных ситуациях не способны предотвратить противоправные действия.

Из 172 школьных инспекторов 45 находятся в декретном отпуске, в строю 118 школьных инспекторов на 205 школ. В связи с недостаточным количеством пока мы составили график, и школьные инспектора работают по графику. То есть, есть случаи, где один инспектор закреплен за двумя школами, 6 инспекторов обслуживает по 3 школы. Нахождение и пребывание в школах взято на особый контроль, - сказала Начальник отдела ювенальной полиции Алматы Лейла Алимбаева.

Совместно с Управлением образования особое внимание полицейские уделяют внимание ранней профилактике и выявление учеников, склонных к нарушениям.

На весь город всего 156 сотрудников ювенальной полиции, школьные инспектора осуществляют профилактику в школах, на территориях у нас работает всего 38 сотрудников участковых. Из 58 таковых 16 в декретном отпуске, 4 вакантные должности, - отметила она.

Эксперт Общественного совета, полковник полиции в отставке прокомментировала, что установка дополнительных камер и наличие школьных инспекторов не гарантирует 100%-ную безопасность. По мнению специалиста, нужно организацию работы в правильном русле держать.

Альберт Ахметов

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