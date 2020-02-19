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В павлодарском зоомагазине задохнулись более 20 животных

Пожар был ликвидирован в течение одного часа.

Фото : inform.kz19 февраля 2020, 18:25

В павлодарском магазине в дыму пожара задохнулось 21 животное, передает zakon.kz.

19 февраля в 02:57 часов на пункт связи части пожарной части №3 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном магазине "Достар" по адресу: улица Камзина, 114/2. По прибытию к месту вызова в 03:05 начальник караула установил, что из окон данного магазина вырывается густой дым, - сообщила МИА "Казинформ" пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На момент прибытия первого отделения пожарной части №3 на месте работало одно отделение части №4, которое тушило пламя через окно второго этажа.

Вскрыв входную дверь магазина, произвели разведку и обнаружили, что на втором этаже расположен отдел по реализации мелких животных и птиц (кролики, попугай, сурки, мыши, черепахи, змеи). В этом же отделе происходило горение холодильника, опилок и сухой смеси для животных, - добавили в ДЧС.

Частично выгорел натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 45 кв. м.

В результате оперативных и слаженных действий пожарных расчетов было эвакуировано 56 мелких животных, задохнулось от дыма 21 животное. Пожар был ликвидирован в течение одного часа, - констатировали спасатели.


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