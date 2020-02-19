В павлодарском зоомагазине задохнулись более 20 животных
Пожар был ликвидирован в течение одного часа.
Фото : inform.kz19 февраля 2020, 18:25
В павлодарском магазине в дыму пожара задохнулось 21 животное, передает zakon.kz.
19 февраля в 02:57 часов на пункт связи части пожарной части №3 поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном магазине "Достар" по адресу: улица Камзина, 114/2. По прибытию к месту вызова в 03:05 начальник караула установил, что из окон данного магазина вырывается густой дым, - сообщила МИА "Казинформ" пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
На момент прибытия первого отделения пожарной части №3 на месте работало одно отделение части №4, которое тушило пламя через окно второго этажа.
Вскрыв входную дверь магазина, произвели разведку и обнаружили, что на втором этаже расположен отдел по реализации мелких животных и птиц (кролики, попугай, сурки, мыши, черепахи, змеи). В этом же отделе происходило горение холодильника, опилок и сухой смеси для животных, - добавили в ДЧС.
Частично выгорел натяжной потолок. Общая площадь пожара составила 45 кв. м.
В результате оперативных и слаженных действий пожарных расчетов было эвакуировано 56 мелких животных, задохнулось от дыма 21 животное. Пожар был ликвидирован в течение одного часа, - констатировали спасатели.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008161-da078b6ab200357524e5f7acd704b2e5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...