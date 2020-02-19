В Нур-Султане загорелся автомобиль на дороге

Жертв и пострадавших нет.

Автомобиль загорелся на пересечении улиц улиц Республики и Кенесары, сообщает zakon.kz.

19 февраля в 17:55 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступил вызов о возгорании автомобиля. Прибывшие пожарные расчеты потушили автомобиль Audi, горевший открытым пламенем.

Оперативными действиями возгорание удалось ликвидировать в 18:06, - говорится в сообщении пресс-службы КЧС МВД РК.

Жертв и пострадавших нет.

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