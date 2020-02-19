9 млрд тенге выделят на финансирование молодых ученых

Уже отобраны 1013 заявок молодых ученых.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено заседание Высшей научно-технической комиссии (ВНТК) при Правительстве РК, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, о приоритетных направлениях развития науки и распределении объема грантового финансирования научных исследований молодых ученых на 2020-2022 годы доложил министр образования и науки А. Аймагамбетов, прикладных научных исследованиях технологического характера в сфере атомной энергетики — министр энергетики Н. Ногаев.

В 2020-2022 годы общий объем грантового финансирования научных исследований молодых ученых составит 9 млрд тг (по 3 млрд тг ежегодно).

К настоящему времени по результатам государственной научно-технической и экономической экспертиз национальными научными советами отобраны 1013 заявок молодых ученых по следующим приоритетным 7 направлениям:

энергетика и машиностроение (102);

рациональное использование природных ресурсов, включая водные ресурсы, геологию, переработку, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции (313);

информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук (167);

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции (139);

наука о жизни и здоровье (127);

научные основы "Мәңгілік Ел" (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук, 155);

национальная безопасность и оборона (10).

ВНТК утвердила выделение в качестве отдельного приоритетного направления "Научные исследования в области естественных наук", что призвано способствовать дальнейшему укреплению и развитию существующих научных школ Казахстана, формированию новой генерации ученых в этой области.

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