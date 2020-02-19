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Полиция больше недели искала девушку, пока та тусовалась у подруги

Ее жизни ничего не угрожало, противоправных действий в ее отношении не совершалось, - сообщили в полиции.

Фото : Пресс-служба ДП Карагандинской области19 февраля 2020, 19:04

27-летняя девушка ушла из дома 7 февраля и с тех пор не выходила на связь, сообщает zakon.kz со ссылкой на NewTimes.kz.

Заявление в полицию о пропаже поступило от жительницы села Симферополь Зерендинского района 11 февраля.

Полицейские дежурной части УП Кокшетау установили, что девушка и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась.

Восемь дней полицейские вели поиски. Установили круг родных и знакомых девушки, опросили десятки людей, которые могли видеть Шолпан Жумабекқызы. Проверили все транспортные средства, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, фирмы такси, территории вокзалов, развлекательных заведений и других мест массового скопления людей.

В итоге 18 февраля девушка была найдена.

Полицейские нашли ее в Караганде у своих подруг. Ее жизни ничего не угрожало, противоправных действий в ее отношении не совершалось, – сообщили в пресс-службе Акмолинской области.


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