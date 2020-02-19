В Казахстане отразили 2,5 миллиарда хакерских атак
Из этого числа 2,7 миллиона атак пришлось на ресурсы электронного правительства.
Фото : pxhere.com19 февраля 2020, 19:38
2,5 миллиарда хакерских атак отразили в Казахстане в 2019 году, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Из этого числа 2,7 миллиона атак пришлось на ресурсы электронного правительства.
По словам вице-министра в Казахстане была принята ключевая госпрограмма, в рамках которой были разработаны нормативно-правовые акты, изменения в законодательстве.
Было определено 336 критически важных объектов инфраструктуры. Запущенный национальный координационный центр информационной безопасности только за 2019 год отразил 2,5 миллиарда атак, - сказал Асхат Оразбек.
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