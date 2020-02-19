Баталов: Проблему с транспортом мы решим

Мы проанализировали данную ситуацию - аким.

В Алматинской области в этом году приобретут 70 машин скорой помощи, 35 из них за счет средств местного бюджета. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи акима области Амандыка Баталова с населением, которая состоялась в здании драматического театра им.Б.Римовой в Талдыкоргане, сообщает zakon.kz.

- На отчетах акимов районов, где я участвовал, были жалобы на скорую помощь. Мы проанализировали данную ситуацию. Причина в том, что в густонаселенных районах количество бригад не соответствует нормативу. Также не хватает транспорта, дефицит составляет 70 единиц. Поэтому необходимо дополнительно сформировать бригады скорой помощи с приобретением автомашин. Проблему с транспортом мы решим в этом году - республика предоставляет 35, еще 35 машин мы приобретем за счет местного бюджета, - сообщил А.Баталов.

По информации пресс-службы акима Алматинской области, становился аким и на вопросе дефицита кадров. Как было отмечено, для привлечения специалистов, в первую очередь врачей узкой специализации, планируется приобрести 126 квартир для медиков во всех районах и городах, на эти цели предусмотрено 756 млн тенге. Кроме этого, 47 молодых специалистов проходят обучение в резидентуре по остродефицитным специальностям, в медицинских вузахах страны на гранте акима обучаются 36 студентов.

- В целом в области много делается для развития сферы здравоохранения. С этого года все медицинские организации перешли на систему обязательного медицинского страхования. С нашей стороны основной задачей является обеспечение шаговой доступности к медицинским учреждениям. Так, в 6-ом микрорайоне г.Талдыкорган на первом этаже 16-ти этажного дома открыт Центр первичной медико-санитарной помощи на 320 посещений. В текущем году будут построены девять врачебных амбулаторий и медпункт на 3,8 млрд тенге, - сказал А.Баталов.

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