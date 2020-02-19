Нацбанк назвал необязательной подпись главы регулятора на банкнотах в 2 000 тенге

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 2000 тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи Председателя Национального Банка.

В соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года исключено требование о наличии подписи Председателя Национального Банка на банкнотах казахстанского тенге, - напомнили в Нацбанке, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 2000 тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи Председателя Национального Банка.

Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Нацбанке просят в случае возникновения вопросов обращаться в Департамент наличного денежного обращения по телефону: +7 (727) 2596 814.

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