Сколько миллионов мобильников зарегистрировано в Казахстане

Каждый казахстанец в среднем имеет по два мобильных телефона.

В Казахстане зарегистрировано 34 миллиона мобильных устройств, оснащенных связью. Об этом рассказал вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Дарын Туяков на коллегии ведомства, передает zakon.kz.

В современном мире люди больше всего пользуются мобильными устройствами. На данный момент в Казахстане зарегистрировано 34 миллиона мобильных устройств подключенных, имеющих SIM-карты, - рассказал Sputnik вице-министр.

На одного пользователя, по его словам, в среднем приходится 2,5 абонентских устройства.

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То есть у нас 14,7 миллионов активных абонентских устройств сотовой связи, которые живут в цифровом мире. В этой связи телекоммуникационные компании отдают предпочтение развитию мобильного интернета в селах, - добавил Туяков.

По данным профильного ведомства, Казахстан входит в пятерку стран мира с самыми низким тарифами на услуги интернета со скоростью соединения 100 мегабит в секунду.

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