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Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 17 годам

Также он будет должен выплатить штраф на общую сумму около 15,7 млн долларов.

Фото : hydra-journal.ru19 февраля 2020, 20:45

Суд Кореи признал экс-президента страны Ли Мен Бака виновным в коррупции и злоупотреблении властью, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Экс-руководителю страны выбрана мера пресечения в виде тюремного заключения сроком на 17 лет, а также штраф на общую сумму около 15,7 млн долларов.

Ли Мен Бак уже был осужден в октябре 2018 года по 16 пунктам обвинения, в том числе в уклонении от уплаты налогов, присвоении госсредств и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в общей сложности он присвоил 11 млрд вон ($9,3 млн) из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенных для финансирования тайных операций.

78-летний Ли Мен Бак был президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 год. Он стал четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным в соответствии с уголовным правом.


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