Момент наезда на пешехода попал на видео сбившего его автомобиля в Алматы

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Автомобиль двигался по улице Желтоксан. Включенный видеорегистратор запечатлел момент столкновения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Желтоксан, перестраивался из средней полосы в крайний левый ряд. На стоящего у открытой двери грузовика Foton человека среагировать не успел.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить детали происшествия.

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