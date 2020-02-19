Момент наезда на пешехода попал на видео сбившего его автомобиля в Алматы
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами.
Фото : YouTube19 февраля 2020, 20:59
Автомобиль двигался по улице Желтоксан. Включенный видеорегистратор запечатлел момент столкновения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Желтоксан, перестраивался из средней полосы в крайний левый ряд. На стоящего у открытой двери грузовика Foton человека среагировать не успел.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить детали происшествия.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008179-71d4bbfde9d7a659b83d697e9797044a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...