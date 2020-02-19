Турецкая армия оставила позиции на севере Сирии

Причины передислокации не сообщаются.

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала Al-Arabiya, турецкие воинские подразделения выходят из селений в районе Телль-Тамер, где преимущественно проживают ассирийцы. Причины передислокации не сообщаются.

В январе обострилась ситуация в сирийской провинции Идлиб, где находится патрулируемая турецкими военными зона безопасности. Сирийская армия активизировала действия против боевиков в регионе. Правительственным силам в результате наступления удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные действия.

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