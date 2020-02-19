Баталов попросил замакима Талдыкоргана уволиться

В акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении Асхата Калиаскарова.

Аким Алматинской области Амандык Баталов попросил заместителя акима города Талдыкоргана Асхата Калиаскарова написать заявление об уходе, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Во время встречи с населением жительница Талдыкоргана обратилась к акиму региона с жалобой. Женщина в течении 21 года не может оформить документы на квартиру. Она уже обращалась к акиму области и тот поручил дело Асхату Калиаскарову. По словам женщины, несмотря на это, проблема все еще не решена.

Мне Асхат Мейрамгалиевич сказал: "Если Вы зайдете сразу к Амандыку Баталову, то думаете, Ваша проблема решится? Сколько миллионов жителей, если я всем буду помогать, то, что останется?". Были бы у меня деньги, просила бы ли я о помощи? Я же не прошу выдать мне квартиру или денег. Я не могу оформить квартиру своих родителей. Дом не состоит в базе, не прошел регистрацию, не был сдан, - рассказывает женщина.

Амандык Баталов попросил чиновника, не выполнившего конкретное поручение, написать заявление и уйти с должности.

"Мне не нужен демагог. Напиши заявление и уходи", - обратился Амандык Баталов к заместителю акима Талдыкоргана Асхату Калиаскарову.

Глава региона поручил акиму города найти подходящую кандидатуру вместо него.

В акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении Асхата Калиаскарова.

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