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Баталов попросил замакима Талдыкоргана уволиться

В акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении Асхата Калиаскарова.

Фото : Matritca.kz19 февраля 2020, 22:00

Аким Алматинской области Амандык Баталов попросил заместителя акима города Талдыкоргана Асхата Калиаскарова написать заявление об уходе, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Во время встречи с населением жительница Талдыкоргана обратилась к акиму региона с жалобой. Женщина в течении 21 года не может оформить документы на квартиру. Она уже обращалась к акиму области и тот поручил дело Асхату Калиаскарову. По словам женщины, несмотря на это, проблема все еще не решена.

Мне Асхат Мейрамгалиевич сказал: "Если Вы зайдете сразу к Амандыку Баталову, то думаете, Ваша проблема решится? Сколько миллионов жителей, если я всем буду помогать, то, что останется?". Были бы у меня деньги, просила бы ли я о помощи? Я же не прошу выдать мне квартиру или денег. Я не могу оформить квартиру своих родителей. Дом не состоит в базе, не прошел регистрацию, не был сдан, - рассказывает женщина.

Амандык Баталов попросил чиновника, не выполнившего конкретное поручение, написать заявление и уйти с должности.

"Мне не нужен демагог. Напиши заявление и уходи", - обратился Амандык Баталов к заместителю акима Талдыкоргана Асхату Калиаскарову.

Глава региона поручил акиму города найти подходящую кандидатуру вместо него.

В акимате Алматинской области сообщили, что уже дано поручение об увольнении Асхата Калиаскарова.


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