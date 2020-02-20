Экстремисты вербуют казахстанцев в такси

Радикалы тщательно маскируются.

Экстремисты придумали новые методы вербовки казахстанцев. Некоторые сторонники деструктивных течений работают таксистами, входят в доверие и начинают обрабатывать своих клиентов. Об этом говорится в сюжете телеканала "Астана", передает zakon.kz.

Фанатиков, готовивших теракты задержали в Алматы пару дней назад. Правда, спецслужбы не раскрывают их имена. Известно, что экстремисты собирались устроить взрывы в многолюдных местах. Для этого было готово практически все: целый арсенал оружия, бомбы и данные по крупным объектам.

Но планы радикалов сорвались. Их уже поместили под стражу. Уголовное дело расследуется сразу по нескольким статьям.

Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подозреваемых лиц. Органами досудебного расследования данные лица подозреваются в подготовки терактов на территории РК, - сказал официальный представитель городского суда Алматы Абай Жарылкасын.

Отставные сотрудники КНБ говорят, что в Казахстане экстремисты подчиняются запрещенной группировке "ДАИШ". Несмотря на то, что боевики разгромлены, последователи деструктивных течений продолжают вербовать казахстанцев. Так "спячщие ячейки" создают новых бойцов.

Это не говорит о том, что они прекратили свою деятельность. Откуда они у нас здесь берутся? Это вербовка. Какие-то люди выехали на боевые действия, какие-то вернулись, кто-то и не уезжал, он продолжал здесь эти ячейки создавать. Это не первый год, многие годы уже идут, - сообщил полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов.

При этом радикалы тщательно маскируются. Якобы проповедуют духовные ценности, рассуждают о справедливости. В их сети попались уже сотни казахстанцев, которые уехали воевать в Сирию и Ирак. Но, что именно толкает людей на этот шаг - специалисты все еще пытаются выяснить.

То есть это в определенный момент, наверное, бывает упущение в семье. Многие проблемы идут из детства, где-то недолюбленность. Однозначно сказать, что уезжают люди необразованные нельзя, - сказал председатель Комитета по делам религии МИОР РК Ержан Нукежанов.

Способы вербовки с каждым годом эволюционируют. Экстремисты обладают навыками психологического воздействия. Причем, не обязательно через религиозные темы. Сейчас появилось новое понятие - "Бомбардировка любовью". Иными словами вербовщики уделяют своей жертве много внимания и тем самым входят в доверие.

Людям не хватает внимания, особенно тем, кто много времени проводит в социальных сетях и они это внимание дают. И люди получают. Много примеров, когда девушки уезжали в ту же Сирию после переписок с мужчинами, которые обещали им прекрасную жизнь, много детей, практически рай на земле, - сообщил руководитель отдела Центра исследования проблем религий Александр Антипин.

Еще один необычный способ вербовки - влияние через беседы в такси. И специалисты этот метод уже называют тенденцией.

Кто-то арендует себе такси на целый день и в ходе поездки водитель начинает обычно разговор, в итоге предлагает снизить цену за поездку, может угостить по дороге или пригласить на ответное угощение, и обменятся контактами, поддерживать общение и постепенно втираться в доверие и обрабатывать, - сказал Антипин.

Определить жертв, попавших в ловушку вербовщиков просто. Основные признаки - отрешенность человека от семьи, друзей и знакомых. Частое использование религиозных терминов это тоже повод обратить внимание. Спецслужбы ежегодно блокируют сотни тысяч сайтов и групп в социальных сетях. Но полностью искоренить это невозможно. Подтверждением тому - непрекращающиеся задержания радикалов.

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