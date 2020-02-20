Двойное убийство в Шымкенте: тела обнаружила мать убитой

Никто из соседей в тот злополучный день криков о помощи не слышал.

Двойное убийство шокировало шымкентцев. В своей квартире найдены мертвыми мужчина и женщина, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Найденные два трупа в одной из квартир этой пятиэтажки повергли жильцов в ужас. Пенсионерка, приехавшая накануне навестить дочь, обнаружила в доме ее бездыханное тело. Рядом лежал мертвый мужчина. Он был сожителем погибшей.

Страшная новость быстро разлетелась по соседям. Жильцы признаются, что такой финал для погибших был весьма предсказуем. В квартире часто устраивали пьяные разборки с собутыльниками. Соседям приходилось даже вызвать полицию. Были случаи, когда покойную женщину избивал и сам сожитель. Оба они, кстати, состояли на учете как алкозависимые.

А сегодня, когда мама ее утром пришла, я обалдела. Я думала, Вадим что-то с ней сделал, потому что он ее все время избивал. Она говорит, они оба мертвые. Это значит, что кто-то другой был - убил кто ее, - сказала соседка.

Никто из соседей в тот злополучный день криков о помощи не слышал. При этом одни говорят, что жертвам нанесли ножевые ранения, а по сведениям других, погибших задушили. Побывав на месте происшествия, журналисты телеканала также заметили, что входная дверь квартиры была взломана.

Предполагаемого убийцу задержали меньше чем за сутки. Им оказался 20-летний житель Туркестанской области. Установлено, что преступление произошло на почве бытового конфликта, между задержанным и погибшим мужчиной. Причастность его к смерти женщины будет установлена после экспертиз. Других подробностей полиция не раскрывает.

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