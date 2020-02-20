Умер актер из "Гладиатора" и "Трои"

Артист скончался после продолжительной борьбы с раком.

На 78-м году жизни умер британский театральный и киноактер Джон Шрэпнел, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Артист скончался после продолжительной борьбы с раком.

Соболезнования семье Шрэпнела выразили многие деятели искусства, включая членов труппы Королевского национального театра и театральную компанию Royal Shakespeare Company.

За свою карьеру Шрепнел сыграл в огромном количестве фильмов. Широкой аудитории он стал известен благодаря своим ролям в таких картинах, как "Гладиатор", "Троя", "К-19", "Ноттинг Хилл" и "Золотой век". Актер также снимался в телесериалах "Чисто английское убийство", "Десятое королевство", "Мерлин", "Война Фойла", "Джонатан крик" и других.

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