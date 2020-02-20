Цена золота достигла семилетнего максимума

Она поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота поднялась выше 1600 долларов за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В среду апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 0,4% - до 1610,5 долларов за тройскую унцию. Таким образом, котировки повышаются пятые торги подряд. Максимально цена поднималась до 1614,4 долларов за тройскую унцию (+0,67%) - на этой отметке стоимость золота находилась в марте 2013 года.

Мартовские контракты на серебро подорожали на 0,6% - до 18,26 долларов за унцию.

Драгоценные металлы дорожают на опасениях инвесторов, что распространение коронавируса окажет существенное негативное влияние на мировую экономику.

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