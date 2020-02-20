20 февраля по республике ожидаются туман, усиление ветра и метель

На севере, центре и востоке республики, местами пройдет снег.

Уходящяя ложбина атлантического циклона, сохранит неустойчивый характер погоды на севере, центре и востоке республики, местами пройдет снег, сообщает zakon.kz.

На остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 м/с с метелью.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Мангыстауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 0°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 20 февраля.

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