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Полиция задержала человека, связанного со стрельбой, при которой погибли восемь человек

Погибшие могут быть этническими курдами.

Фото : twitter20 февраля 2020, 07:50

Немецкая полиция задержала человека в связи со стрельбой в кальянных немецкого города Ханау, в результате которой погибло восемь человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Отмечается, что погибшие могут быть этническими курдами.

В свою очередь, издание Hanauer Anzeiger сообщает, что состояние пятерых пострадавших при стрельбе остаётся тяжёлым.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, жизнь пяти тяжелораненых под угрозой, - говорится в сообщении.


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