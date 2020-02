Полиция задержала человека, связанного со стрельбой, при которой погибли восемь человек

Немецкая полиция задержала человека в связи со стрельбой в кальянных немецкого города Ханау, в результате которой погибло восемь человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Отмечается, что погибшие могут быть этническими курдами.

В свою очередь, издание Hanauer Anzeiger сообщает, что состояние пятерых пострадавших при стрельбе остаётся тяжёлым.

DEVELOPING: Police say eight people have been killed in shootings in Hanau, Germany about 20km east of Frankfurt. Two hookah lounges were reportedly targeted though it's not clear why. Police haven't shared any information about suspects pic.twitter.com/Om6h1c6hQV