Полиция задержала человека, связанного со стрельбой, при которой погибли восемь человек

Погибшие могут быть этническими курдами.

Немецкая полиция задержала человека в связи со стрельбой в кальянных немецкого города Ханау, в результате которой погибло восемь человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Отмечается, что погибшие могут быть этническими курдами.

В свою очередь, издание Hanauer Anzeiger сообщает, что состояние пятерых пострадавших при стрельбе остаётся тяжёлым.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, жизнь пяти тяжелораненых под угрозой, - говорится в сообщении.

DEVELOPING: Police say eight people have been killed in shootings in Hanau, Germany about 20km east of Frankfurt. Two hookah lounges were reportedly targeted though it's not clear why. Police haven't shared any information about suspects pic.twitter.com/Om6h1c6hQV — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) February 20, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!