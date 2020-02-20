В районах ВКО отменили занятия в школах из-за метели

В регионе усилился ветер до 10 м/с.

В некоторых районах Восточно-Казахстанской области из-за метели отменили занятия в школах, сообщает сообщает zakon.kz.

По информации управления образования, в Бородулихинском районе отменяются занятия учащихся первой смены с первого по восьмой класс, – говорится в сообщении ДЧС ВКО.

Также занятия отменили, в посёлке Верхне-Березовский Глубоковского района, в посёлках Уланка и Украинка Уланского района, в сёлах Белокаменка, Прогресс, Быструха, Зимовье, Винное, Переваловск Глубоковского, Капан-Булак, Жарык, Бакырчик, Суык-булак, Егин-булак, Бель-терек, Салкын-тобе, Ади и Коныр биыр.

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