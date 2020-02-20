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Облучение космических туристов сравнили с радиацией на Чернобыле

Доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы.

Фото : Joseph Rimkus20 февраля 2020, 08:40

Туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Во вторник, 18 февраля, компания Space Adventures сообщила о подписании соглашения с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах в космический полет на пять суток. По словам Шуршакова, за это время туристы получат дозу радиации, в 50 раз превышающую дозу на МКС.

То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток, — пояснил специалист.

По его словам, доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы. При этом допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов, добавил эксперт.


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