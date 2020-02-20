Облучение космических туристов сравнили с радиацией на Чернобыле
Доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы.
Туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon Илона Маска на рекордную высоту 1000 километров, получат дозу радиации, близкую к допустимой за год у ликвидаторов аварии в Чернобыле, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.
Об этом рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Во вторник, 18 февраля, компания Space Adventures сообщила о подписании соглашения с компанией SpaceX на отправку четырех туристов в 2021-2022 годах в космический полет на пять суток. По словам Шуршакова, за это время туристы получат дозу радиации, в 50 раз превышающую дозу на МКС.
То есть за пять суток полета они облучатся так же как космонавты на МКС за 250 суток, — пояснил специалист.
По его словам, доза составит 150 миллизивертов или одну шестую допустимой за жизнь дозы. При этом допустимая годовая доза у ликвидаторов аварий на АЭС составляет 200 миллизивертов, добавил эксперт.
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