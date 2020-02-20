За сутки зарегистрировано 349 новых случаев заражения коронавирусом

Это – минимальный показатель с 25 января.

За последние сутки в провинции Хубэй зафиксировано 349 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Это – минимальный показатель с 25 января, сообщает региональная комиссия по здравоохранению.

Общее число заболевших в провинции – 62031.

Количество умерших в Хубэе при этом достигло цифры в 2029, то есть на 108 больше по сравнению с предыдущим днем. Указывается, что 88 человек умерли в столице провинции, городе Ухань.







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