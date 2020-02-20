Карате дебютирует на Олимпиаде в Токио-2020: Казахстан в деле

По правилам, олимпийскую лицензию могут получить обладатели двух первых мест в рейтинге в каждой весовой категории.

Казахстанец Дархан Асадилов станет одним из участников олимпийского турнира по карате в Токио-2020. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает zakon.kz.

Несмотря на то, что квалификационный период на Олимпиаду в карате еще продолжается, казахстанский спортсмен Дархан Асадилов, выступающий в весовой категории до 67 кг, гарантировал себе лицензию на Игры.

По итогам 2019 годат Асадилов побеждал на 8 из 11 этапов Премьер-лиги, что принесло ему лидерство в олимпийском рейтинге

Возглавив группу в объединенном олимпийском весе до 67 килограммов в июле прошлого года, Дархан до сих пор удерживает лидерство, которого вряд ли он лишится. В данный момент в его активе 9817.5 балла. Ближайшие его соперники – Анджело Кречензо (7350 баллов) из Италии и Самдан Ерай (6772.5 балла) из Турции - даже при неблагополучном для нас исходе в оставшихся соревнованиях не смогут изменить ситуацию из-за большого разрыва между суммами рейтинговых очков, - отметили в НОК РК.

По правилам, олимпийскую лицензию могут получить обладатели двух первых мест в рейтинге в каждой весовой категории.

Добавим, что карате впервые в истории будет представлено в программе Олимпийских игр. Казахстан уже завоевал 29 лицензий в 15 видах спорта, но в большинстве дисциплин отборочные соревнования продолжаются.

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