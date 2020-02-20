На 888 млн тенге изъято нелегального алкоголя и сигарет в Алматы

По данным фактам 200 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности на сумму штрафа свыше 52 млн тенге.

В целях борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции Департаментом госдоходов Алматы в 2019 году выявлено 2 660 814 бутылок нелегального оборота алкогольной продукции на общую свыше 882,2 млн тенге, передает zakon.kz.

По данным фактам 200 налогоплательщиков привлечены к административной ответственности на сумму штрафа свыше 52 млн тенге. В связи с чем, субъектам предпринимательства стоит задуматься осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - сказали в департаменте.

Кроме того, отметили в ДГД, ведется активная работа и в сфере нелегального оборота нефтепродуктов и табачных изделий.

Так, за 12 месяцев 2019 года органами государственных доходов Алматы во время проверок установлен оборот 71 934 пачек сигарет с нарушением законодательства.

Выявлено нелегального оборота нефтепродуктов свыше 180 тонн, по которым 21 налогоплательщик привлечен административной ответственности на сумму штрафа в размере 1515 тыс. тенге, уплачено 1465 тыс. тенге.

В связи с чем в ДГД напомнили, что с 2019 года выдача лицензии осуществляется всего за 1 день.

Кроме того, упрощен список документов, необходимых для получения лицензии: копия договора аренды или договора безвозмездного пользования (в случае заключения договора на срок менее года) и копия документа об уплате сбора в размере 100 МРП (за 2019 год – 252 500 тенге для розничной лицензии).

Для удобства и экономии времени можно подать заявление через портал "электронного правительства", приложив отсканированный вариант документов и заполнив форму сведений к квалификационным требованиям.

В этой связи предпринимателям, намеревающимся заниматься продажей алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах, советуют самостоятельно (без обращения к посредникам) подавать заявление и получать лицензию на алкоголь за 1 день.

По всем интересующим вопросам предприниматели могут обращаться в отдел администрирования акцизов Управления администрирования косвенных налогов ДГД Алматы, пр.Абылай хана, 93/95, каб. 417, телефон для справок: 267 69 37.

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